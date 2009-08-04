Михайличенко позвал в сборную Шовковского и Гусева

Во вторник, 4 августа, главный тренер национальной сборной Украины Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО обнародовал список 18-ти футболистов, вызванных для подготовки к товарищескому матчу против команды Турции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации футбола Украины, в целом в августовском варианте сборной представленные игроке шести клубов - четырех отечественных и двух зарубежных.

Впрочем, этот список не стоит считать окончательным, ведь после поединков следующего тура чемпионата Украины и еврокубковых испытаний он может испытать коррекцию.

На тренировочной базе ФК «Динамо» в Конче-Заспе «сине-желтые» соберутся в понедельник, 10 августа. В тот же день в 17.00 начнется пресс-конференция О.МИХАЙЛИЧЕНКО, после которой состоится традиционная открытая тренировка сборной.

Привлекает внимание присутствие в списке двух динамовцев, которые возвращаются в сборную после длительной паузы. Голкипер Александр ШОВКОВСКИЙ, сыграв в ее составе 85 поединков, за этим показателем уступает лишь Андрею ШЕВЧЕНКО и Анатолию ТИМОЩУКУ, у которых соответственно на два и один матч больше. Впрочем, за последние два года 34-летний ветеран защищал ворота национальной команды лишь дважды - во время контрольных турниров на Кипре в феврале 2008-го и 2009-го гг.

Перерыв же в выступлениях под флагом сборной полузащитника Олега ГУСЕВА, который 47 раз одевал сине-желтую футболку, составляет почти полтора года - с марта 2008-го, когда он принимал участие в домашней игре против сербов.

Состав национальной сборной

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер»), Александр Шовковский («Динамо»).

Защитники: Виталий Мандзюк («Динамо»), Александр Кучер, Вячеслав Шевчук и Дмитрий Чигринский (все - «Шахтер»), Андрей Русол («Днепр» Днепропетровск), Григорий Ярмаш («Ворскла» Полтава).

Полузащитники: Алексей Гай («Шахтер»), Олег Гусев («Динамо»), Максим Калиниченко, Сергей Назаренко и Руслан Ротань (все - «Днепр»), Анатолий Тимощук («Бавария», Германия).

Нападающие: Владимир Гоменюк («Днепр»), Артем Милевский («Динамо»), Евгений Селезнев («Днепр»), Андрей Шевченко («Челси», Англия).

Напомним, товарищеский матч против команды Турции состоится 12 августа в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского (начало - в 21.00).