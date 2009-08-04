Мэр Донецка: вето на закон о средствах на Евро-2012 - ”политическая игра”

Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО назвал «политической игрой» ветирование Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО закона о выделении средств на подготовку к проведению финального тура чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Як передает корреспондент УНИАН, об этом мэр Донецка сказал сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос, как он относится к тому, что глава государства заветировал данный закон.

«Вы говорите, что я только критикую действия центра… Я не хочу даже этот вопрос комментировать, потому что это политическая игра», - сказал А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Он убежден, что в интересах государства - объединить усилия всех ветвей власти при подготовке страны к Евро-2012, а не наоборот.

«Во всяком случае, когда все делают общее дело, нужно объединить усилия и решать… всем надо готовиться», - отметил А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

В то же время мэр отметил, что Донецк в текущем году не получил пока никаких средств, предусмотренных государственной программой подготовки к чемпионату.

«Пока ни одной копейки на подготовку Евро-2012 мы не получили, я это говорю уже восьмой месяц… Пока мы работаем за счет внутренних резервов», - заключил А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 1 июля приняла закон, который увеличивает объемы перечисления квазиприбыли НБУ в государственный бюджет на 9,8 млрд. грн. Эти средства должны быть направлены на финансирование инфраструктурных проектов, связанных с подготовкой к Евро-2012.

Вчера, 3 августа, Президент ветировал этот закон.

Как заявил руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Украины Роман ЖУКОВСКИЙ, свое решение Президент мотивировал тем, что Национальному банку, как и коммерческим банкам, необходимо сформировать резервы под свои кредитные операции. Кроме того, по его словам, не исключено, что по итогам 2009 года Нацбанк может задекларировать убыток. Также в Секретариате сомневаются насчет целевого использования средств, которые могли бы быть перечислены НБУ.