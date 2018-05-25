“…и тут Остапа понесло”

Есть такая древняя притча. Попросил как-то скорпион черепаху перевезти его через реку. Сначала черепаха отказывалась, но скорпион упросил-таки и даже дал слово, что не ужалит её. Всю дорогу скорпион смирно сидел на спине у черепахи, но на самом берегу всё же больно её ужалил. Когда черепаха возмутилась подобному коварству, он ответил: “Я ведь скорпион, и всех жалить – моя природа”.

Точно так же решили вести себя руководители футбольной Украинской Премьер–Лиги (УПЛ), ополчившиеся на Федерацию футбола, несмотря на крайне лояльную позицию, занятую ею в разгоревшемся конфликте вокруг УПЛ. Рубикон был перейдён (от регулярного мелькания на телеэкранах и на страницах печатных СМИ – до открытых нападок) после заседания Исполкома Федерации, состоявшегося 10 июля. Оно был срочно созвано, чтобы до вступления в законную силу решения Окружного административного суда г.Киева о признании недействительной государственной регистрации Премьер–Лиги, выработать возможность сохранения ею своего статуса юридического лица, а также статуса организатора чемпионата Украины по футболу с заключением соответствующего Договора с Федерацией. Привлечённые опытные юристы и учёные смогли-таки построить единственно возможную в данной чрезвычайно сложной ситуации гражданско–правовую конструкцию “отлагательного условия”: УПЛ было предоставлено 30 дней на то, чтобы привести свои учредительные документы в строгое соответствие с действующим законодательством Украины, после чего заново перерегистрироваться. Таким образом, вместо ожидавшегося противостояния, казалось бы, намечался конструктивный мир и очередное предложение о дальнейшем сотрудничестве.

Но недаром говорят, что ни одно хорошее дело не остаётся безнаказанным. В качестве “благодарности” руководители УПЛ, подобно тому скорпиону из притчи, принялись жалить Федерацию. Роли распределились так: В.Данилов (формально он считается президентом Премьер–Лиги, но не может являться таковым из-за: а) решения Контрольно-дисциплинарного комитета, признавшего его избрание нелегитимным; б) своего статуса народного депутата, запрещающего заниматься совмещением депутатских обязанностей) продолжил “оккупировать” СМИ, а Генеральный директор УПЛ М.Бондарёв выступил с заявлением об обжаловании упомянутого решения Исполкома Федерации.

Особо останавливаться на самом Заявлении смысла не имеет. Во-первых, высококвалифицированные юристы, привлечённые к его оценке, так и не смогли окончательно постичь юридический смысл высказанных в этом документе претензий. Лишнее подтверждение правовой безграмотности юристов Премьер–Лиги, ранее “отличившихся” при составлении Устава этой организации, из-за чего, собственно, её регистрация и признана недействительной. Во-вторых, его откровенно неуважительный тон, с истеричной фразеологией, массой безосновательных заявлений и абсурдными обвинениями, явно переходит все границы этики и цивилизованного общения. Как говорили классики: “…И тут Остапа понесло”.

Необходимо отметить, что М.Бондарёв лично присутствовал на заседании Исполкома Федерации и не высказывал никаких возражений по поводу ныне обжалуемого решения. Более того, он сам предложил 30-дневный срок для приведения в порядок учредительных документов УПЛ, а после этого трижды направлял в Федерацию соответствующие запросы, и ни в одном из них не подвергал сомнению законность принятого решения. Хотя, на сегодняшний день М.Бондарёв уже не является Генеральным директором Лиги – его перевели на специально придуманный для него пост исполнительного директора, который отсутствовал в прошлогоднем штатном расписании – он по-прежнему остаётся одним из руководителей УПЛ.

И продолжает вместе с В.Даниловым нагнетать через СМИ истерию и ажиотаж вокруг Премьер–Лиги, бесконечно тиражировать безответственные заявления, наносящие вред интересам национального футбола. Начались даже угрозы обратиться в УЕФА с жалобой на Федерацию. То есть, налицо не просто неумение, а ко всему прочее, явное нежелание вести конструктивный диалог.

А всё лишь из-за того, что Исполком также предложил организовать и провести новые выборы президента УПЛ, но на сей раз – в строгом соответствии с регламентом, который утвердили сами же владельцы клубов: голосуют исключительно они, а не их замы или некие “доверенные лица”, то есть - только собственники команд высшей лиги. Кроме того, Федерация заявила, что для неё принципиальным является вопрос соблюдения процедуры выборов, а не фамилия их победителя. Интересы украинского футбола требуют, чтобы эта фигура, прежде всего, была избрана законно и являлась полностью легитимной. Понятно, что в такой ситуации у В.Данилова нет абсолютно никаких шансов, вот он и пытается удержаться в насиженном кресле всеми возможными способами.

Конечно, об отечественном футболе лучше всего говорить только хорошие вещи, особенно после завоевания “Шахтёром” Кубка УЕФА и победы юношеской сборной Украины (U-19) на чемпионате Европы. К сожалению, в последнее время получается это не всегда, поскольку достигнутые успехи омрачают совершенно бездумные, необъяснимо дерзкие, принципиально деструктивные действия руководства Премьер–Лиги. Эти чиновники–дилетанты от футбола, не способные сделать что-нибудь полезное, не только окончательно подрывают и без того невысокий авторитет данной организации, но и пытаются внести раздор и сумятицу во всё футбольное хозяйство страны, ставя под угрозу недавно начавшееся первенство Украины. Выход же из возникшей конфликтной ситуации очень прост. Его кратко и, вместе с тем, ёмко озвучил в недавнем интервью президент “Металлиста” А.Ярославский: “Надо выгнать Данилова, и всё”. Ну, а накопившиеся проблемы решат сами владельцы клубов высшей лиги, выработав ту концепцию УПЛ, которая будет отвечать их желаниям и их видению согласованных путей реализации поставленных целей. Заодно и подберут действительно достойную и профессиональную кандидатуру на пост президента Премьер–Лиги.

Понятно, что ни при каких обстоятельствах Федерация футбола не позволит ставить под сомнение проведение чемпионата страны, чего своими действиями, похоже, добиваются В.Данилов, М.Бондарёв и их единомышленники, взявшие на вооружение лозунг: чем хуже – тем лучше. Вот только их усилия, помимо описанного выше, могут еще и нанести серьёзный вред международной репутации Украины, что крайне нежелательно в предверии итогового решения УЕФА по Евро–2012.

Анна Ткаченко