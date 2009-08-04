Автодор намерен соединить трассы Москва-Симферополь и Киев-Довжанский

Государственная Служба автомобильных дорог Украины планирует связать трассы Москва-Харьков-Симферерополь и Киев-Харьков-Довжанский в обход Харькова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель начальника Госслужбы автомобильных дорог в Харьковской области Сергей ПЛЯКА.

По его словам, новую дорогу длиной 48,8 км предполагается построить от границы с Россией (КПП «Щербаковка») через Дергачевский, Золочевский и Харьковский районы области. То есть, она пройдет в обход областного центра, что позволит автомобилистам сократить затраты времени в дороге. Проектную документацию строительства дороги разрабатывает институт "Киевсоюздорремпроект", выигравший тендер.

С.ПЛЯКА отметил, что рассматриваются два возможных источника финансирования проекта: за счет средств Госбюджета или частного инвестора. Во втором случае предполагается передача построенной инвестором дороги ему в долгосрочную концессию. В таком случае благодаря платному проезду он окупит свои затраты.

Справка УНИАН. Стоимость строительства дороги - 3,5 млрд. грн. Ожидается, что проект можно реализовать в течение 6 лет. В настоящее время, чтобы попасть с трассы Москва-Симферополь на трассу Киев-Довжанский, приходится доезжать до окружной дороги Харькова, один из участков которой соединяет эти две трассы.