На Донбасс Арене будет работать 24 пункта первой медпомощи

На Донбасс Арене одномоментно будет работать 24 пункта первой медицинской помощи, сообщают в медиацентре стадиона.

В соответствии со стандартами УЕФА, на пятизвездочной арене предусмотрено наличие медицинского персонала на каждую из зон сегрегации (сектора, ограниченные пластиковыми перегородками). На Донбасс Арене таких зон 19, а пунктов первой помощи 18, но, учитывая протяженность и труднодоступность некоторых секторов, дополнительно будут задействованы 6 мобильных групп.

Таким образом, на «Арене» одномоментно будет работать 24 пункта первой медицинской помощи, 20 врачей, 21 медсестра. У пунктов первой категории (Восток, Запад) – по 1 бригаде скорой помощи. Непосредственно у кромки поля – реаниматолог с дефибриллятором.

Персонал пунктов - это опытные врачи-травматологи, реаниматологи, кардиореаниматологи, медицинские сестры, имеющие стаж работы в отделениях интенсивной терапии. Функцию санитаров в период мероприятий будут выполнять стюарды.

Маршруты эвакуации строго определенны для каждого медицинского пункта и замыкаются на центрах первой категории, находящихся на первом и третьем уровнях. Отсюда, при необходимости, больной может быть доставлен в кратчайшее время в профильный стационар города.

Уже работающий на стадионе ежедневный медицинский пункт, на базе центра 1 категории, оснащен всем необходимым для оказания первой помощи оборудованием: аппарат для снятия электрокардиограммы, дефибриллятор, используемый при остановке сердца или фибрилляции желудочков, специальный набор для интубации трахеи и аппарат искусственной вентиляции легких. Помещение медпункта просторно, есть 4 кушетки и универсальный стол-каталка, инвалидное кресло и осветитель. Во внушительных шкафах из нержавейки - необходимые медикаменты.

Сейчас уникальный медпункт работает с 9.00 до 18.00 семь дней в неделю, но когда на стадионе начнутся репетиции церемонии открытия, персонал будет там находиться круглосуточно.