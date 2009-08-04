Платини приедет в Украину с проверкой в конце сентября

Визит президента УЕФА Мишеля ПЛАТИНИ в Украину, скорее всего, состоится не летом, а осенью.

Об этом на пресс-конференции в пресс-центре "Майдан Свободы" сообщил вице-президент Федерации футбола Украины Сергей СТОРОЖЕНКО.

По его словам, М.ПЛАТИНИ обязательно приедет в Украину. Но визит его состоится не летом, как это анонсировалось ранее, а предположительно, в сентябре, ближе к октябрю.

Вице-президент ФФУ также отметил, что на сентябрь в УЕФА запланировано несколько масштабных мероприятий.

glavnoe.ua.