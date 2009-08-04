Платини приедет в Украину с проверкой в конце сентября
10:28, 04 августа 2009Футбол 2012
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Информация от вице-президента ФФУ
Визит президента УЕФА Мишеля ПЛАТИНИ в Украину, скорее всего, состоится не летом, а осенью.
Об этом на пресс-конференции в пресс-центре "Майдан Свободы" сообщил вице-президент Федерации футбола Украины Сергей СТОРОЖЕНКО.
По его словам, М.ПЛАТИНИ обязательно приедет в Украину. Но визит его состоится не летом, как это анонсировалось ранее, а предположительно, в сентябре, ближе к октябрю.
Вице-президент ФФУ также отметил, что на сентябрь в УЕФА запланировано несколько масштабных мероприятий.
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