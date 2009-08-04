ФК «Закарпатье» просит губернатора помочь материально

Футбольный клуб «Закарпатье» просит главу Закарпатской областной госадминистрации Олега ГАВАШИ посодействовать в улучшении материального положения команды.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации и связей с общественностью Закарпатской облгосадминистрации.

Просьбу помочь озвучили генеральный директор ФК «Закарпатье» Иван ШИЦ и главный тренер футбольного клуба Игорь ГАМУЛА во время встречи с председателем Закарпатской ОГА.

По словам И.ШИЦА, причиной неудачного старта команды в сезоне-2009-2010 является ряд объективных факторов, в первую очередь тот, что «Закарпатье» не имеет постоянной тренировочной базы. Из-за конфликта вокруг ужгородского стадиона «Авангард» футболисты вынуждены готовиться к играм в Чопе и Мукачево. Это, убежден генеральный директор клуба, негативно влияет на качество подготовки команды. Он также уточнил, что до сих пор с мэром Ужгорода Сергеем РАТУШНЯКОМ до конца не решен вопрос аренды стадиона и проведения на «Авангарде» матчей команд Премьер-лиги.

Кроме того, утверждает И.ШИЦ, инфраструктура стадиона «Авангард» не отвечает требованиям Регламента проведения соревнований среди профессиональных футбольных клубов Украины, Федерации футбола Украины и УЕФА. Стадион «Авангард», которым совместно владеют и Ужгород, и область, до сих пор не оборудован искусственным освещением центрального ядра стадиона, видеонаблюдением. Тренировочные футбольные поля, подтрибунные помещения, где расположены раздевалки команд и медицинские кабинеты, – также в неудовлетворительном состоянии.

По результатам встречи председатель Закарпатской ОГА дал поручение разобраться в ситуации, чтобы создать команде максимально благоприятные условия для тренировок.

О. ГАВАШИ также пообещал посодействовать в выделении средств для завершения реконструкции и введения в эксплуатацию системы искусственного освещения стадиона. Этот вопрос будет вынесен на рассмотрение сессии Закарпатского областного совета 7 августа 2009 года.

Справка. По итогам сезона 2008-2009 годов футбольный клуб «Закарпатье» занял первое место в Первой лиге украинского футбола, что дало ему право играть в следующем сезоне в Премьер-лиге чемпионата Украины по футболу.

Сезон 2009-2010 годов начался для «Закарпатья» поражением на выезде в поединке против «Илличевца» из Мариуполя 17 июля со счетом 0:1, две следующие игры команда также проиграла: нынешнему обладателю Кубка Украины полтавской «Ворскле» (1:3) и донецкому «Металлургу» (1:4).

Следующая игра ФК «Закарпатье» состоится 9 августа на ужгородском стадионе «Авангард», закарпатцы будут принимать бронзового призера Премьер-лиги – харьковского «Металлиста».