В БЮТ считают, что Рада преодолеет вето Ющенко на закон о подготовке к ЧЕ-12

Депутат от Киев. 3 августа. УНИАН. Применение права вето к закону, которым предусматривалось финансирование подготовки к Чемпионату Европы по футболу 2012 года за счет прибыли НБУ, продемонстрировало безответственную позицию Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, заявляет заместитель председателя фракции БЮТ Елена ШУСТИК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСДП, в руководство которой она входит, Е.ШУСТИК отметила, что “проведение спортивного состязания такого уровня – показатель серьезности украинских претензий на достойную роль в европейском сообществе, и это шанс для страны стать известной не только благодаря Чернобылю и коррупции, открыть Украину миллионам европейских футбольных фанатов”.

Она отметила, что Верховная Рада “нашла в себе силы забыть политические разногласия и принять закон, который решил бы вопрос финансирования подготовки к европейскому футбольному форуму”.

В то же время Е.ШУСТИК выразила сожаление по поводу того, что Президент “не разделяет обеспокоенности парламента судьбой Евро-2012”. По ее словам, “под надуманными поводами он ветировал закон, который способствовал бы финансированию перестройки инфраструктуры достойного европейского государства”.

Она считает, что “Верховная Рада преодолеет это надуманное вето”. “Однако никто уже не сомневается, что ЮЩЕНКО в своей ожесточенной неприязни к успешно действующему правительству может пожертвовать международным престижем государства, поставить крест на надеждах и ожиданиях миллионов болельщиков», - добавила Е.ШУСТИК.

Как сообщал УНИАН, 3 августа, руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Роман ЖУКОВСКИЙ проинформировал, что В.ЮЩЕНКО ветировал закон о внесении изменений в государственный бюджет, которым предусматривалось увеличение перечислений Национальным банком в госбюджет на 9,8 млрд. грн. с использованием этих средств на финансирование подготовки к Евро-2012.