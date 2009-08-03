Ющенко запретил брать деньги на Евро-2012 в Нацбанке

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ветировал закон о внесении изменений в Государственный бюджет Украины, которым предусматривалось повышение перечислений Национальным банком Украины в Госбюджет Украины на 9,8 млрд. грн. с использованием этих средств на финансирование подготовки к чемпионату Европы по футболу в 2012 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Украины Роман ЖУКОВСКИЙ.

По его словам, свое решение Президент мотивировал тем, что Национальному банку, как и коммерческим банкам, необходимо сформировать резервы под свои кредитные операции. Кроме того, в Секретариате не исключают, что по итогам 2009 года Нацбанк может задекларировать убыток. Также в Секретариате сомневаются насчет целевого использования средств, которые могли бы быть перечислены Нацбанком.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла закон, который увеличивает объемы перечисления квазиприбыли НБУ в Государственный бюджет на 9,8 млрд. грн. Полученные средства должны быть направлены на финансирование инфраструктурных проектов, связанных с подготовкой к Евро-2012.