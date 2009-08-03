УКРАИНА - ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ

Сборная Украины победила на Чемпионате Европы по футболу среди игроков в возрасте до 19 лет (U19).

В финальном матче европейского первенства, который 2 августа прошел в Донецке, украинские футболисты победили сборную Англии.

Украина - Англия 2:0 (Гармаш 5, Коркишко 49)

Это первая в истории победа на европейском первенстве юношеской сборной Украины по футболу.

Чемпионат Европы по футболу среди игроков в возрасте до 19 лет проходил с 21 июля по 2 августа 2009 года в Донецке и Мариуполе.