УКРАИНА - ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ
11:28, 03 августа 2009Футбол 2012
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"Родные стены" таки помогают
Сборная Украины победила на Чемпионате Европы по футболу среди игроков в возрасте до 19 лет (U19).
В финальном матче европейского первенства, который 2 августа прошел в Донецке, украинские футболисты победили сборную Англии.
Украина - Англия 2:0 (Гармаш 5, Коркишко 49)
Это первая в истории победа на европейском первенстве юношеской сборной Украины по футболу.
Чемпионат Европы по футболу среди игроков в возрасте до 19 лет проходил с 21 июля по 2 августа 2009 года в Донецке и Мариуполе.
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