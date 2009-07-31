Тимошенко уверена, что Кубок Евро-2009 получить сборная Украины

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила сборную Украины с выходом в финал Чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет

Об этом сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата КМУ.

“От всего сердца приветствую вас с историческим достижением – выходом в финал Чемпионата Европы по футболу-2009 среди юношей до 19 лет!”, - говорится в приветствии.

Премьер подчеркнула, “в первый раз украинцы достигли таких высот на юношеском Евро”. “Я уверена: это произошло благодаря не только спортивному мастерству вас, игроков, и ваших тренеров, но и благодаря неистовой поддержке родных стен, родного поля. Ведь не только города - хозяева юношеского Евро-2009 – Донецк и Мариуполь – но и вся Украина в эти дни искренне болеет за вас”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО и добавила: “Впереди самое главное испытание – финал Чемпионата, поединок с мощной сборной Англии. Прошу вас максимально сконцентрироваться на подготовке к матчу и продемонстрировать 2 августа все свои возможности”. При этом она выразила убеждение, что “Кубок победителей должен получить именно сборная Украины!”