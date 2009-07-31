У Евро-2012 появился уполномоченный Президента по вопросам безопасности

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Василия ФАТХУТДИНОВА Уполномоченным Президента Украины по вопросам безопасности мероприятий по проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Об этом идет речь в Указе Президента на его официальном сайте.

Как сообщал УНИАН, в июне 2008 года Президент назначил В.ФАТХУТДИНОВА руководителем Центра по вопросам безопасности и правопорядка по его согласию. С декабря 2006 года по декабрь 2007 года В.ФАТХУТДИНОВ занимал должность заместителя министра внутренних дел - начальника милиции общественной безопасности.