Результаты матчей Лиги Европы
У Металлиста и Металлурга по 3 очка
В четверг состоялись матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы:
Фенербахче (Турция) – Гонвед (Венгрия) 5:1
Атлетик Бильбао (Испания) – Янг Бойз (Швейцария) 0:1
Васлуй (Румыния) – Омония (Кипр) 2:0
Риека (Хорватия) – Металлист (Украина) 1:2
ПСВ Эйндховен (Голландия) – Черно море (Болгария) 1:0
Рома (Италия) – Гент (Бельгия) 3:1
Севойно (Сербия) – Лилль (Франция) 0:2
Спортинг Брага (Португалия) – Эльфсборг (Швеция) 1:2
Стяуа (Румыния) – Мазервэлл (Шотландия) 3:0
Хельсингборг (Норвегия) – Сараево (Босния) 2:1
Брюгге (Бельгия) – Лахти (Финляндия) 3:2
Рандерс (Дания) – Гамбург (Германия) 0:4
Славия Сараево (Босния) – Кошице (Словакия) 0:2
Ветра (Литва) – Фулхэм (Англия) 0:3
Металлург Донецк (Украина) – Интерблок (Словения) 2:0
Полония Варшава (Польша) – Бреда (Голландия) 0:1
ЦСКА София (Болгария) – Дерри Сити (Ирландия) 1:0
Абердин (Шотландия) – Сигма (Чехия) 1:5
Сент-Патрикс (Ирландия) – Крылья Советов (Россия) 1:0
Маккаби Нетания (Израиль) – Галатасарай (Турция) 1:4
Вадуц (Лихтенштейн) – Слован Либерец (Чехия) 0:1
Жилина (Словакия) – Хайдук Сплит (Хорватия) 1:1
Войводина (Сербия) – Аустрия Вена (Австрия) 1:1
КР Рейкьявик (Исландия) – Базель (Швейцария) 2:2
Рапид Вена (Австрия) – АПОП Киранас (Кипр) 2:1
Брённбю (Дания) – Легия Варшава (Польша) 1:1
Волеренга (Норвегия) – ПАОК (Греция) 1:2
Гетеборг (Швеция) – Хапоэль Тель-Авив (Израиль) 1:3
Тромсе (НОрвегия) – Славен (Хорватия) 2:1
Фредрикстад (Норвегия) – Лех (Польша) 1:6
Хонка (Финляндия) – Карабах (Азербайджан) 0:1
Динамо Тбилиси (Грузия) – Црвена Звезда (Сербия) 2:0
Работнички (Македония) – Оденсе (Дания) 3:4
Петровац (Черногория) – Штурм (Австрия) 1:2
Бней-Йегуда (Израиль) – Пасуш де Феррейра 1:0
Ответные матчи - 6 августа.
В третьем квалификационном раунде играют:
- обладатели кубков стран, занявших 18-29 места в таблице коэффициентов УЕФА 2008;
- команды, занявшие 2-е места в чемпионатах стран, занявших 16-18 места в таблице;
- команды, занявшие 3-е места в чемпионатах стран, занявших 10-15 места в таблице;
- команды, занявшие 4-е места в чемпионатах стран, занявших 7-9 места в таблице;
- команды, занявшие 5-е места в чемпионатах стран, занявших 4-6 места в таблице;
- команды, занявшие 6-е места в чемпионатах стран, занявших 1-3 места в таблице;
- команды, вышедшие из второго квалификационного раунда.