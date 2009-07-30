В Донецке к подготовке Евро-2012 будут привлекать безработных

Донецкая городская служба занятости налаживает связи с работодателями по организации общегосударственных общественных работ в рамках подготовки к Евро-2012, для проведения которых в первую очередь будут привлекаться безработные.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого городского совета, сейчас проводится работа по формированию банка данных предприятий, учреждений и организаций, которые будут принимать участие в организации и проведении чемпионата

В профинформационном секторе городского центра занятости размещена информация о потребности в кадрах для подготовки и проведения финальной части турнира. Профконсультанты службы занятости во время индивидуальных консультаций и проведения семинаров ориентируют незанятое население на соответствующие профессии.

В марте 2009 года специалистами городского центра занятости начата активная информационно-разъяснительная работа с учащимися общеобразовательных школ и их родителями по вопросам выбора профессий, в том числе и тех, которые будут актуальны во время подготовки к Евро-2012.

Создан и постоянно пополняется банк данных граждан, желающих работать на вновьсозданных рабочих местах на предприятиях, привлеченных к подготовке и проведению чемпионата Европы 2012 года по футболу.