Во Львове определяют самую лучшую пару для проморолика УЕФА

Во Львове определяют наилучшую пару для промоционного ролика о городе, который в формате короткометражного фильма будет снимать профессиональная телевизионная команда УЕФА в начале августа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, для участия в съемках приглашаются молодые пары львовян в возрасте от 20 до 35 лет.

По итогам предыдущего ознакомительного визита представители УЕФА выразили свое восхищение городом, а также выбрали объекты, которые они хотят отснять. Среди них есть и львовские кофейни, которые по мнению экспертов, как можно лучше передают настроение Львова. По сценарию, молодая пара будет пить кофе в кофейне в старинной части города.

Чтобы определить наилучшую пару для проморолика о городе Департамент Евро-2012 Львовского горсовета проводит кастинг. Кандидатам предлагается до 14:00 часов 3 августа прислать фото пары и указать в письме свои контактные данные.

Авторитетное жюри определит пары, которые будут приглашены для кастинга непосредственно на месте будущих съемок, - во дворике кофейни-ресторана «Киликия», по ул. Армянской 13. Именно среди них будет отобрана пара, которая станет визитной карточкой Львова в промоционном ролике УЕФА.

Как отмечают в горсовете, фильм о Львове УЕФА будет использовать во время всех официальных мероприятий, посвященных Евро-2012 и будет распространять среди самых известных мировых телеканалов.