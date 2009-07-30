В Интернете появился сайт церемонии открытия “Донбасс Арены”

В Интернете появился сайт, посвященный церемонии открытия в Донецке нового стадиона “Донбасс Арена”.

Как сообщили УНИАН в медиа-центре “Донбасс Арены”, всю информацию о торжественной церемонии открытия нового стадиона в Донецкесс сегодняшнего дня можно прочитать на специальном веб-сайте http://donbass-arena.com/ru/grandshow.

До открытия пятизвездочного футбольного стадиона остался ровно месяц, поэтому на новом ресурсе во всех подробностях будет рассказываться о том, как проходит подготовка к «Гранд Шоу».

Так, на сайте церемонии есть отдельный раздел, посвященный билетной политике будущего шоу. На схеме посетители смогут выбрать лучшее для себя место в чаши арены и ценовую категорию билета.

Отдельная часть ресурса посвящена организаторам церемонии открытия – итальянской компании K-Events. Там содержится информация о команде создателей «Гранд Шоу» и короткие профайлы «лиц» церемонии.

На этом же сайте болельщиков ожидает масса приятных сюрпризов, таких как аудио-дневник открытия, виртуальный тур по стадиону, календарь и часы с отсчетом времени до знаменательного события и другие.

Напомним, церемония торжественного открытия нового стадиона в Донецке “Донбасс Арена” состоится 29 августа – в День города и День шахтера.