Сборная Украины на Евро-2009 сегодня проведет полуфинальный матч с Сербией

Сегодня на поле мариупольского стадиона «Ильичевец» юношеская сборная Украины сыграет в полуфинале Евро-2009 (U19) среди 19-летних со сверстниками из Сербии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации футбола Украины, начало игры, которую в прямом эфире будут транслировать телеканалы «Футбол» и Eurosport-2, в 19.00.

Путь к полуфиналу соперники начали с ничьих. Подопечные Юрия КАЛИТВИНЦЕВА в стартовом матче соревнований не справились со Словенией (0:0), а команда Александра СТАНОЕВИЧА не позволила обыграть себя французам (1:1). Это была единственная потеря очков для балканцев, которые в дальнейшем с минимальным счетом переиграли Испанию (2:1) и Турцию (1:0), заняв первое место в группе В.

Украинцы же и во втором матче удовлетворились «мировой» в поединке с англичанами (2:2), оставив вопрос выхода в следующий раунд на последний игровой день в группе А. В итоге в противостоянии со Швейцарией хозяева турнира выполнили задачу, в меньшинстве преодолев альпийцев (1:0).

В другом полуфинальном матче в Донецке сегодня встретятся юношеские сборные Англии и Франции.

Финальный поединок Евро-2009 (U19) состоится 2 августа на донецком РСК “Олимпийский”.