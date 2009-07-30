Тимишоара сделала ”сюрприз” Шахтеру - 2:2
Результаты матчей Лиги Чемпионов
Состоялись матчи третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов сезона 2009-2010 гг.
Шахтер (Украина) - Тимишоара (Румыния) 2:2
Левадия (Эстония) – Дебрецен (Венгрия) 0:1
Вентспилс (Латвия) – БАТЭ (Беларусь) 1:0
Шериф (Молдова) – Славия (Чехия) 0:0
АПОЭЛ (Кипр) – Партизан (Сербия) 2:0.
Слован (Словакия) - Олимпиакос (Греция) 0:2
Копенгаген (Дания) - Стабек (Норвегия) 3:1
Цюрих (Швейцария) - Марибор (Словения) 2:3
Ред Булл (Австрия) - Динамо Загреб (Хорватия) 1:1
Селтик (Шотландия) - Динамо Москва (Россия) 0:1
Спортинг Лиссабон (Португалия) - Твенте (Голландия) 0:0
Актобе (Казахстан) - Маккаби Хайфа (Израиль) 0:0
Андерлехт (Бельгия) - Сивасспор (Турция) 5:0
Бакы (Азербайджан) - Левски (Болгария) 0:0
Спарта (Чехия) - Панатинаикос (Греция) 3:1
Ответные матчи 4-5 августа.
В третьем квалификационном раунде Лиги Чемпионов играют:
- чемпионы стран, занимающих 14-16 места в таблице коэффициентов УЕФА (Олимпиакос, Славия, Цюрих);
- команды, занявшие 2-е места в чемпионатах стран, занимающих 7-15 места (Тимишоара, Спортинг, Твенте, Андерлехт, Селтик, Сивасспор, Шахтер, Панатинаикос, Спарта);
- команда, занявшая 3-е место в чемпионате страны, занимающей 6 место в таблице (Динамо, Москва)
- команды, вышедшие из второго квалификационного раунда.