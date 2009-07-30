Тимишоара сделала ”сюрприз” Шахтеру - 2:2

Результаты матчей Лиги Чемпионов

Состоялись матчи третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов сезона 2009-2010 гг. Шахтер (Украина) - Тимишоара (Румыния) 2:2 Левадия (Эстония) – Дебрецен (Венгрия) 0:1 Вентспилс (Латвия) – БАТЭ (Беларусь) 1:0 Шериф (Молдова) – Славия (Чехия) 0:0 АПОЭЛ (Кипр) – Партизан (Сербия) 2:0. Слован (Словакия) - Олимпиакос (Греция) 0:2 Копенгаген (Дания) - Стабек (Норвегия) 3:1 Цюрих (Швейцария) - Марибор (Словения) 2:3 Ред Булл (Австрия) - Динамо Загреб (Хорватия) 1:1 Селтик (Шотландия) - Динамо Москва (Россия) 0:1 Спортинг Лиссабон (Португалия) - Твенте (Голландия) 0:0 Актобе (Казахстан) - Маккаби Хайфа (Израиль) 0:0 Андерлехт (Бельгия) - Сивасспор (Турция) 5:0 Бакы (Азербайджан) - Левски (Болгария) 0:0 Спарта (Чехия) - Панатинаикос (Греция) 3:1 Ответные матчи 4-5 августа. В третьем квалификационном раунде Лиги Чемпионов играют: - чемпионы стран, занимающих 14-16 места в таблице коэффициентов УЕФА (Олимпиакос, Славия, Цюрих); - команды, занявшие 2-е места в чемпионатах стран, занимающих 7-15 места (Тимишоара, Спортинг, Твенте, Андерлехт, Селтик, Сивасспор, Шахтер, Панатинаикос, Спарта); - команда, занявшая 3-е место в чемпионате страны, занимающей 6 место в таблице (Динамо, Москва) - команды, вышедшие из второго квалификационного раунда.

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