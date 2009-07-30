Тимишоара сделала ”сюрприз” Шахтеру - 2:2

10:03, 30 июля 2009
Футбол 2012
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Результаты матчей Лиги Чемпионов

Состоялись матчи третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов сезона 2009-2010 гг.

Шахтер (Украина) - Тимишоара (Румыния) 2:2

Левадия (Эстония) – Дебрецен (Венгрия) 0:1

Вентспилс (Латвия) – БАТЭ (Беларусь) 1:0

Шериф (Молдова)  –  Славия (Чехия) 0:0

АПОЭЛ (Кипр)  –  Партизан (Сербия) 2:0.

Слован (Словакия) - Олимпиакос (Греция) 0:2

Копенгаген (Дания) - Стабек (Норвегия) 3:1

Цюрих (Швейцария) - Марибор (Словения) 2:3

Ред Булл (Австрия) - Динамо Загреб (Хорватия) 1:1

Селтик (Шотландия) - Динамо Москва (Россия) 0:1

Спортинг Лиссабон (Португалия) - Твенте (Голландия) 0:0

Актобе (Казахстан) - Маккаби Хайфа (Израиль) 0:0

Андерлехт (Бельгия) - Сивасспор (Турция) 5:0

Бакы (Азербайджан) - Левски (Болгария) 0:0

Спарта (Чехия) - Панатинаикос (Греция) 3:1

Ответные матчи 4-5 августа.

В третьем квалификационном раунде Лиги Чемпионов играют:

- чемпионы стран, занимающих 14-16 места в таблице коэффициентов УЕФА (Олимпиакос, Славия, Цюрих);

- команды, занявшие 2-е места в чемпионатах стран, занимающих 7-15 места (Тимишоара, Спортинг, Твенте, Андерлехт, Селтик, Сивасспор, Шахтер, Панатинаикос, Спарта);

- команда, занявшая 3-е место в чемпионате страны, занимающей 6 место в таблице (Динамо, Москва)

- команды, вышедшие из второго квалификационного раунда.

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