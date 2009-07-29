Укравтодор к Евро-2012 обещает новые скоростные дороги

Строительство новых скоростных дорог и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог государственного значения, которыми будет осуществляться передислокация участников Евро-2012 и болельщиков, является главным заданием дорожной отрасли.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Укравтодора, информируя о ходе выполнение работ на объектах строительства и реконструкции.

Основными объектами строительства и реконструкции являются автодороги Киев - Чоп, Киев - Ковель, Кипти - Бачивск, Харьков - Перещепино, в частности, обход Донецка. Капитальный ремонт дороги Киев-Чоп финансируется за счет средств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Автодорога будет иметь четыре полосы движения с шириной проездной части 2х7,5 м.

До 2011 года планируется также отремонтировать семь пусковых комплексов протяженностью 332,3 км., из них 293,46 км. – категории І-б и почти 39 км. – ІІ категории.

В соответствии с Государственной программой подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, за январь – июнь 2009 года выполнены строительные работы на 27,9 млн. грн. за счет средств государственного бюджета.

На выполнение постановления Правительства относительно строительства и реконструкции объездных автомобильных дорог вокруг городов, связанных с подготовкой и проведением в Украине Евро-2012, за январь – июнь выполнены работы на 50,3 млн. грн. за счет средств государственного бюджета.

В настоящее время продолжается реконструкция путепровода через железную дорогу на км 150+619 автомобильной дороги государственного значения (М-02) Кипти – Глухов – Бачивск (на Брянск) в пределах Сумской области.

Необходимость реконструкции существующего путепровода возникла в результате несоответствия его параметров требованиям действующих технических норм, недостаточной пропускной способностью, неудовлетворительным состоянием безопасности движения как на путепроводе, так и на подходах, неудовлетворительным состоянием несучих конструкций путепровода.

Строительство нового путепровода осуществляется на месте существующего с увеличением габарита проезда на путепроводе и увеличением габарита приближения конструкций мостовых сооружений на железной дороге.

Во время реконструкции используются современные материалы и технологии, которые дадут значительную экономию средств благодаря увеличению межремонтных сроков.