Суркис призывает СМИ не распространять ”уток” о Евро-2012

Президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС призывает отечественные СМИ распространять лишь достоверную информацию о состоянии подготовки к Евро-2012 и комментарии и заявления по этому поводу руководителей УЕФА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФФУ, об этом он сказал, комментируя якобы категоричные заявления президента УЕФА Мишеля ПЛАТИНИ относительно состояния подготовки украинских городов, сделанные им во время инспекционного визита в Польшу 26-27 июля.

Во-первых, отметил Г.СУРКИС, он не услышал из уст М.ПЛАТИНИ во время его последней поездки в Польшу чего-то нового, о чем украинская сторона не была информирована еще в мае. По его словам, решения Исполкома УЕФА в Бухаресте четко формулируют официальную позицию Европейского футбольного союза сроком до 30 ноября, после чего и будет вынесен окончательный вердикт относительно конечного формата проведения Турнира.

“Поэтому настойчивое желание некоторых журналистов вырвать из контекста комментариев М.ПЛАТИНИ какую-то другую сенсационную версию, обречены на дезавуирование сайтом этой организации”, - подчеркнул Г.СУРКИС. “Вместо того, чтобы запускать «утки», лучше сверяйте свои интерпретации с оригиналом официального пресс-релиза УЕФА”, - посоветовал представителям масс-медиа президент ФФУ.

Во-вторых, по словам Г.СУРКИСА, отечественным СМИ стоит чаще пользоваться информацией с официального сайта Федерации футбола Украины. Еще 10 июля, комментируя на этом сайте результаты заседания Исполкома УЕФА в Вильнюсе, он четко дал понять, что не стоит искать в каждом публичном заявлении М.ПЛАТИНИ скрытые намеки на несуществующие «двойные стандарты» по отношению к нашему государству. “Диалог с УЕФА проходит на понятном для обеих сторон языке, и мы не нуждаемся в плохих переводчиках, которые навязывают мировому сообществу свои скандальные интерпретации”, - отметил Г.СУРКИС.

Он обратился к украинским журналистам с просьбой быть максимально объективными, освещая как слабые, так и сильные стороны подготовительного процесса, очередной этап которого будет оценен Исполкомом УЕФА 10-11 декабря на Мадейре. Президент ФФУ убежден, что нельзя не замечать фактических сдвигов к лучшему, которые зафиксированы на ключевых объектах инфраструктуры Евро-2012 в Украине.

“Потому каждый шаг, который приближает страну к контрольной дате 30 ноября, должен быть сделан в ногу со всеми ответственными участниками этого марша, включая и СМИ, которые формируют общественное мнение в отношении к Турниру. Я призываю всех нас быть такими же последовательными оптимистами, каковым является прагматик и реалист Мишель ПЛАТИНИ», - заявил Г.СУРКИС.

Как сообщалось, некоторые отечественные и зарубежные СМИ, интерпретируя высказывания М.ПЛАТИНИ относительно состояния подготовки украинских городов, сделанные им в Польше, подали их с заглавиями наподобие: «Киев таки не увидит финал Евро-2012».