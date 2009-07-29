Дневные поезда переведут на локомотивы с двойным питанием

«Укрзализныця» планирует перевести дневные поезда на распределенную локомотивную тягу – с системой двойного питания. Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил первый заместитель начальника Главного пассажирского управления «Укрзализныци» Игорь БРЕУС.

«Предварительно прорабатывается вариант реализации дневного сообщения поездами с распределенной локомотивной тягой, а существующее движение, в т.ч. ночное, будет организовано локомотивной тягой, как сегодня. Производители этих вагонов есть, скорости соответствуют», - отметил он.

По словам И.БРЕУСА, это необходимо для того, чтобы реализовать скоростное движение, в частности, в рамках подготовки к Евро-2012. При этом отечественные производители пока что не в состоянии обеспечить выпуск таких локомотивов. «На сегодня мы, имея опытный образец вагона, который может развивать скорость 200 км/ч, не имеем локомотива, который может вести поезд со скоростью хотя бы 160 км/ч. То есть, для решения вопроса скоростного движения, нам нужно решить вопрос вагонов, которые бы развивали скорость 160 км/ч, и локомотивов, которые бы развивали такую скорость», - сказал он.

Как пояснил первый заместитель начальника Главного управления пригородных пассажирских перевозок «Укрзализныци» Александр ГУДКОВ, ведомство изучает возможных поставщиков, среди которых польские, чешские, французские, немецкие, корейские, канадские компании.

Что касается отечественных производителей, то, по данным заместителя начальника Главного управления пригородных пассажирских перевозок «Укрзализныци» Владимира СКОБЛЕНКО, на сегодня на железных дорогах страны эксплуатируются опытные партии электропоездов постоянного и переменного тока, а также дизельных поездов производства ОАО ХК «Лугансктепловоз». «Мы имеем намерение покупать электропоезда двойного питания. У нас железные дороги эксплуатируются часть на переменном токе, часть – на постоянном. Поэтому, чтобы, к примеру, ехать из Днепропетровска или Харькова в Киев, это две системы тяги. Для того, чтобы не пересаживать пассажира, нам необходимы электропоезда двойного питания. Для этого необходимы современные, мирового уровня преобразователи. Такие преобразователи ведущих мировых фирм есть. Те преобразователи, которые сейчас пытается сделать наш украинский производитель, к сожалению, пока не надежны. Может в перспективе будет иначе», - отметил В.СКОБЛЕНКО. По его словам, в частности, корейская компания «Хюндай» на данный момент готова предложить полное техническое решение под двухсистемный электропоезд, который сможет передвигаться по линиям как с постоянным, так и с переменным током.

«Эту технику нужно либо закупать, либо налаживать совместное с иностранными фирмами производство, что, в условиях узости рынка сбыта, практически нереально. Поэтому понятно, что «Укрзализныце», как монополисту железнодорожных перевозок и базовому элементу все транспортной системы страны, для дальнейшего развития и соответствия мировым стандартам перевозок просто необходима зарубежная техника. Это не ущемление отечественного производителя, это элементарная логика выживания в условиях прогресса и жесткой конкуренции между различными видами транспорта», – отметил руководитель экспертной группы Консорциума «Менеджмент Консалтинг Групп» Дмитрий ПОДТУРКИН.

В то же время, И.БРЕУС добавил, что в конечном итоге подвижной состав все равно будет закупаться на тендере, с учетом требований «Укрзализныци».