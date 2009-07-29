Власти Киева готовят три столичных парка для программы «Пикник»

Уже в следующем году власти Киева планируют начать в трех городских парках реализацию экспериментальной программы по организации отдыха жителей и гостей столицы «Пикник».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, программа утверждена в рамках подготовки столицы к проведению футбольного чемпионата Евро-2012.

Генеральный директор КО «Киевзеленстрой» Юрий ХАЕВ отметил, что пикник является типичной европейской формой досуга на свежем воздухе.

«Не всегда у киевлян есть возможность выехать за город, поэтому возникла потребность в поиске альтернативных решений полезного и недорогого отдыха. Поэтому мы решили обратиться к европейским вариантам досуга», - отметил Ю.ХАЕВ.

Он добавил, что экспериментальная программа «Пикник» будет введена в нескольких парках, которые находятся в управлении «Киевзеленстроя»: парка «Дружбы народов», Гидропарка и парка «Партизанской славы».

«Мы выбрали именно эти объекты, поскольку они занимают большую территорию (каждый парк занимает свыше 15 га земли) и находятся достаточно близко к жилым массивам и водоемам», – проинформировал Ю.ХАЕВ.

Кроме обустройства специальных зон для организации пикников, специалисты «Киевзеленстроя» разрабатывают систему управления парками, которая включает в себя централизованный вывоз мусора с территории проведения пикников, охрану материальных ценностей и тому подобное. Планируется также приобщить к сотрудничеству Главное управление МВД в городе Киеве для того, чтобы обеспечить правопорядок во время организации такого досуга.

Ю.ХАЕВ подчеркнул, что с внедрением новой программы посещение парков останется бесплатным.

Старт программы «Пикник» запланирован на весну 2010 года.