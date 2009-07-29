Мэры принимающих городов требуют от руководства Украины эффективных мер для подготовки к Евро-2012

Мэры четырех украинских городов подписали обращение к руководству страны с требованием принять эффективные меры в подготовке к предстоящему финальному туру Чемпионата Европы по футболу Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

«Мы, четыре мэра (городов Донецка, Харькова, Киева и Львова – УНИАН) все вместе подписали обращение к руководству страны по поводу того, что истекает очень быстро время, - сказал мэр. - И необходимо сейчас принимать самые эффективные меры для того, чтобы подготовить города к Евро-2012». Он уточнил, что «такое обращение в очередной раз мы подписали в адрес Президента, премьера и руководителя Верховной Рады».

А.ЛУКЬЯНЧЕНКО положительно оценил рабочее совещание по подготовке инфраструктуры принимающих городов Украины к проведению Евро-2012, которое прошло 24 июля в Харькове, и сказал, что такие встречи теперь будут регулярными.

«На мой взгляд, совещание проходило продуктивно», - отметил мэр, добавив, что «следующее совещание, мы договорились, пройдет в августе в Киеве, в сентябре – в Донецке и так будут ежемесячно подводиться итоги хода подготовки к чемпионату».

А.ЛУКЬЯНЧЕНКО заверил журналистов, что «если будет жесткий контроль и единство всех ветвей власти, то мы сможем качественно подготовиться к Евро-2012, так как есть еще время, и есть возможности и желание это сделать».

Мэр отметил, что все упирается в своевременное финансирование государственной программы подготовки к предстоящему чемпионату. «Я почувствую, что проблема с мертвой точки сдвинется, когда начнется финансирование программ», - сказал он.