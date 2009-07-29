Мэр Донецка написал УЕФА отчет о состоянии подготовки города к Евро

Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО написал экспертам УЕФА отчет, касающийся нынешнего состояния подготовки города к проведению финального тура чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции.

«Я подписал первый ответ на вопросы УЕФА, которые сегодня переданы в Киев для экспертов Европейского футбольного союза», - сказал А.ЛУКЬЯНЧЕНКО, уточнив, что его письмо содержит «часть гарантий» для УЕФА. В письме он охарактеризовал ход подготовки города к чемпионату по состоянию на конец июля. В следующем письме, которое должно быть отправлено до ноября, мэр должен будет «полностью ответить на все вопросы, которые поставил президент УЕФА».

А.ЛУКЬЯНЧЕНКО напомнил, что для Донецка «остается серьезный вопрос размещения семьи и гостей УЕФА на территории города во время Евро-2012».

Поэтому город сегодня вплотную занят решением этой проблемы, заверил он. Так, уже возобновлено строительство второй очереди 5-звездочной гостиницы «Виктория», и в первом полугодии 2011 года она будет сдана в эксплуатацию со 139 номерами высокой комфортности. Также есть договоренность с инвестором о достройке к 8-ми действующим этажам гостиницы «Централь» еще 4-х этажей. Кроме того, торгово-офисный центр «Грин-Плаза» будет перепрофилирован в торгово-гостиничный центр.

«Мы решили с инвесторами перепрофилировать торгово-офисный центр «Грин-Плаза» в торгово-гостиничный центр с дополнительным количеством 190-200 номеров комфортностью 4 звезды, - сообщил мэр. - И сегодня уже гостиничная сеть Rixos приступила к проектным работам по перепланированию и перепроектированию этого объекта».

А.ЛУКЬЯНЧЕНКО также сообщил, что городские власти сегодня проводят переговоры со всеми имеющимися 16 гостиницами, «по которым мы должны определиться в подписании гарантий и договоров с фирмой TUI Travel, занимающейся размещением гостей и участников Евро-2012». Он уточнил, что фирма TUI Travel уполномочена руководством УЕФА представлять интересы Европейского футбольного союза в гостиничном бизнесе во время Евро-2012.