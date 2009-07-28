Лондонский суд отослал иск Григоришина к Суркису в Украину

Высокий Суд Справедливости в Лондоне 24 июля принял решение прекратить рассмотрение иска компании Pacific International Sports Club Ltd российского бизнесмена Константина ГРИГОРИШИНА к Игорю СУРКИСУ и еще девяти акционерам футбольного клуба «Динамо» (Киев).

Об этом УНИАН сообщили в информационном отделе киевского клуба.

Как отмечается в сообщении, в иске речь шла о том, что И.СУРКИС и другие акционеры якобы лишили компанию Pacific International Sports Club Ltd ее акций в ФК «Динамо» (Киев), и истец требовал компенсации якобы нанесенного компании ущерба.

Акционеры ФК «Динамо», с которыми судится Pacific International Sports Club Ltd, подали лондонскому суду свои возражения по существу иска, заявив, что этот иск не подлежит рассмотрению в судах Англии, а подлежит исключительной юрисдикции судов в Украине.

Высокий Суд Справедливости согласился с этими возражениями. В резолютивной части судебного решения от 24 июля указано, что Высокий Суд Справедливости в Лондоне прекращает рассмотрение иска к И.СУРКИСУ и другим акционерам ФК «Динамо» (Киев) и отменяет свой приказ о вручении исков компаниям-ответчикам.

Этим же судебным решением компания Pacific International Sports Club Ltd обязана возместить ответчикам 80% расходов, связанных с рассмотрением этого дела.

Как известно, в 2000-е годы К.ГРИГОРИШИН был владельцем 18% акций "Динамо" (Киев) через компанию Pacific International Sport Clubs Ltd, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. Путем дополнительной эмиссии акций клуба в 2004 году его часть была уменьшена до 0,1%.

В 2005 году К.ГРИГОРИШИН подал иск в Высокий Суд Справедливости в Лондоне, в котором речь шла о том, что И.СУРКИС и другие акционеры лишили компанию Pacific International Sports Club Ltd ее акций в ФК "Динамо".