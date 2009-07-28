Украина вышла в полуфинал Евро-2009 (U-19)
09:24, 28 июля 2009Футбол 2012
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Впереди - встреча с лидером группы В
Юниорская сборная Украины по футболу U-19, переиграв в последнем матче группового раунда швейцарских сверстников, добилась путевки в полуфинал чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет (Евро-2009), где 30 июля встретится с командой Сербии.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Федерации футбола Украины.
Весь второй тайм подопечным тренера Юрия КАЛИТВИНЦЕВА пришлось действовать в меньшинстве из-за исключения за два предупреждения Виталия КАВЕРИНА, но хозяева соревнований нашли себе силы вырвать победу - единственный гол за пять минут до завершения матча забил Сергей РЫБАЛКА.
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