Украина вышла в полуфинал Евро-2009 (U-19)

Юниорская сборная Украины по футболу U-19, переиграв в последнем матче группового раунда швейцарских сверстников, добилась путевки в полуфинал чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет (Евро-2009), где 30 июля встретится с командой Сербии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Федерации футбола Украины.

Весь второй тайм подопечным тренера Юрия КАЛИТВИНЦЕВА пришлось действовать в меньшинстве из-за исключения за два предупреждения Виталия КАВЕРИНА, но хозяева соревнований нашли себе силы вырвать победу - единственный гол за пять минут до завершения матча забил Сергей РЫБАЛКА.