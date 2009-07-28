Церемония открытия «Донбасс Арены» презентует Украину всей Европе

Церемония открытия стадиона «Донбасс Арена» 29 августа презентует Украину всей Европе, считает президент итальянской компании K-Events - организатора шоу Марко БАЛИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Донецке.

«За плечами нашей команды не одно открытие и закрытие Олимпийских игр. И мы здесь будем делать это шоу, которое должно, кроме того что презентовать Донецк, должно вызвать гордость у всей украинской нации и презентовать Украину всей Европе», - отметил М.БАЛИЧ.

По его словам, сейчас проходят переговоры с иностранными телекомпаниями о трансляции церемонии открытия «Донбасс Арены» в Европе.

«Что касается трансляции в Европу, то мы ведем переговоры с европейскими топ-каналами, понимая их большую заинтересованность в этом, - объяснил М. БАЛИЧ. - Ну, во-первых, футбольная команда «Шахтер» стала обладателем Кубка УЕФА, это новый свежий чемпион, который популярен сегодня не только кубком, но и своим волшебным стадионом. Все это вызывает интерес, все телеканалы, которые транслировали аналогичные шоу, понимают, что …шоу будет уникальным».

Он отметил, что только в массовой хореографии на церемонии открытия в Донецке будет задействовано 1,5 тыс. волонтеров, также будут приглашены музыкальные звезды мировой величины, пиротехническое шоу будут делать самые лучшие пиротехники мира.

«В нашей церемонии будет уникальное пиротехическое шоу, которое представит «Донбасс Арену» в виде бриллианта, которым она, собственно говоря, и является», - подчеркнул М.БАЛИЧ. Он не стал открывать предстоящие сюрпризы шоу, только перечислил, что для церемонии будет использовано более 1,5 тыс. костюмов, специально сшитых для этого мероприятия, более тысячи тонн всевозможных декораций, материалов и конструкций со всего мира.

«Будьте уверены, что, используя все, о чем я уже сказал и большое количество спецэффектов, которые мы будем внедрять в нашу церемонию, мы сделаем настоящее гранд-шоу, которое поразит ваши глаза и тронет ваши сердца... Потому что такого в Украине еще не было», - заверил М. БАЛИЧ.

Он сообщил, что над этим шоу начали работать более 200 сотрудников компании K-Events, многие из них уже в течение 4 месяцев живут в Донецке.

«Более 200 человек в нашей команде, они приехали со всего мира, чтобы сделать это шоу – из Америки, Италии, со всей Европы. С нами работают большое количество специалистов из Украины. Мы работаем 7 дней в неделю, по 20 часов в сутки… И получаем от этого удовольствие», - сказал М. БАЛИЧ.

Присутствовавший на пресс-конференции директор по эксплуатации стадиона «Донбасс Арена» Александр АТАМАНЕНКО также сообщил, что в церемонии открытия стадиона, которая будет длиться около двух часов, «однозначно, будут элементы футбола с участием футбольной команды «Шахтер». Цена билета, по его словам, будет начинаться от 100 грн., стоимость самых дорогих билетов пока оговаривается.

А.АТАМАНЕНКО не стал называть имена VIP-гостей, которые приглашены на это шоу, но отметил, что для них уже забронированы 1,4 тыс. билетов.

Справка УНИАН. Компания K-Events является признанным лидером в сфере организации и проведения крупнейших мероприятий, охватывая все аспекты создания, планирования и воплощения самого события. Входит в группу Filmmaster, которая объединяет коммуникационные агентства и компанию по организации мероприятий.

K-Events организовала около 400 шоу в Италии и за ее пределами, получила премию European Best Event Agency как Лучшее европейское агентство по организации торжественных мероприятий в 2006, 2007, 2008 гг., награждена по 15 категориям премиями Best Event Award в 2005 г.