Кабмин утвердил перечень участков для выкупа аэропортом «Львов»

16:29, 27 июля 2009
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Распоряжение на сайте правительства

Кабинет министров Украины утвердил перечень земельных участков, которые выкупаются для общественных потребностей и предоставляются в постоянное пользование госпредприятию «Международный аэропорт «Львов».

Соответствующее распоряжение (от 22 июля т.г. №862-р) размещено на сайте Кабмина.

В соответствии с документом, будут выкуплены 30 участков общей площадью 17,2 га.

Как сообщал УНИАН, правительство поручило Минтранссвязи, Минрегионстрою, Госкомзему и Львовской облгосадминистрация при участии самого аэропорта до 22 сентября подать информацию о состоянии разработки проектной документации на строительство нового пассажирского терминала в Львовском аэропорту и проведения соответствующей экспертизы, решения вопроса относительно выделения земельных участков.

Постановлением Кабинета министров Украины от 22 июля т.г. предусмотрено утверждение порядка проведения аукциона с привлечением инвесторов для строительства нового терминала и управления государственным предприятием «Международный аэропорт «Львов». Инвестор получит полноценное право собственности на возведенный за его средства терминал, и с ним будет подписан договор относительно управления государственным предприятием «Международный аэропорт «Львов».

В самом тексте постановления не фиксируется конкретная сметная стоимость проекта, что дает возможность инвестору, который победит в аукционе, принять участие в согласовании этих вопросов в процессе заключения с ним договора.

Напомним, 25 июня т.г. премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что надеется, что инвестор строительства нового терминала во Львовском аэропорту будет определен через месяц. Генеральный директор ГП «Международный аэропорт «Львов» Александр ЗАГРЕВА в мае т.г. отмечал, что ориентировочно в конце июня будут определять инвестора строительства терминала, а в июле планируется подписание инвестиционного соглашения. На конец сентября запланировано начало строительства, а в октябре 2011 года его планируется завершить.

На сегодня пропускная способность существующего терминала во Львовском аэропорту составляет 200 пасс./ч. Согласно представленному в мае т.г. проекту реконструкции, будущий терминал сможет пропускать 1000 пасс./ч, а при необходимости – более 2000 пасс./ч. Также проект предусматривает строительство четырехэтажного гаража на 400 парковочных мест, открытого паркинга на 900 парковочных мест. Планируется, что его общая площадь будет составлять 39 тыс. кв. м. 

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