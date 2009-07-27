На “Донбасс Арене” пиво можно купить за 15 секунд

Одной из наиболее поразительных особенностей функционирования нового стадиона Донецка ”Донбасс Арена” станет безналичная система расчетов за товары и услуги на его территории.

Как сообщили УНИАН в медиацентре “Донбасс Арены”, уникальным средством платежей будет RFID-карта (абонемент или временная платежная карта).

По словам проект-менеджера немецкой компании «payment solution», которая занимается разработкой и внедрением этой системы на стадионе Девида БАРТОЛОМЕ, отличительной чертой системы безналичной оплаты услуг на Арене является скорость обслуживания клиентов. Перерыв в середине футбольного матча, объяснил он, составляет всего 15 минут. За это время человеку нужно найти киоск, купить все необходимое и вернуться на место. Если бы на многотысячном стадионе действовала система наличных платежей, обслужить всех болельщиков физически было бы невозможно.

По словам специалистов, такие системы внедрены на наилучших европейских стадионах. Там от момента приветствия продавца с покупателем до того, как человек возьмет в руки оплаченный товар и отвернется, проходит всего 15 секунд. Так же будет и на “Донбасс Арене”.

Причем во время осуществления операции покупки продавец даже не будет прикасаться к карточке покупателя. Нужно будет положить абонемент или RFID-карту на специальное считывающее устройство, кассир выбирает на сенсорном дисплее нужный вам продукт и через несколько секунд необходимая сумма снимается с карты с одновременной фиксацией операции в памяти фискального регистратора и печатью фискального чека. Интересно, что при каждой операции болельщик будет иметь возможность видеть остаток денег на карте.

Как отметил Д.БАРТОЛОМЕ, на “Донбасс Арене“ установлена самая совершенная версия подобной системы расчетов. А еще одна отличительная черта работы системы в Донецке - то, что здесь карточка будет одновременно и абонементом – пропуском на стадион.

Что же касается самой карты RFID, то в нее встроен маленький чип, который содержит в себе персональный код. Этот чип имеет антенну для связи со считывающим устройством. Именно код открывает доступ карточки к системе. Одна из главных особенностей системы – это высокий уровень безопасности. Карточка и вся система может работать еще и офлайн: если вдруг центральный компьютер выйдет из строя, клиент не почувствует разницы, его одинаково обслужат.