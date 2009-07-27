Сегодня на Евро-2009 (U-19) будет решаться судьба украинцев

Сегодня, 27 июля, юношеская сборная Украины (U-19) проведет последний матч группового турнира (группа А) финальной части Евро-2009 среди 19-летних против швейцарской команды, в котором решится участие украинцев в полуфинале турнира.

Начало игры на поле донецкого РСК «Олимпийский» в 19.00.

В предыдущих двух поединках подопечные Юрия КАЛИТВИНЦЕВА разошлись миром со словенцами (0:0) и англичанами (2:2), тогда как швейцарцы сыграли вничью с британцами (1:1) и победили Словению (2:1).

Поэтому теперь «сине-желтым», чтобы гарантировать себе участие в полуфинале, нужна победа. Правда, украинцы могут выйти из группы и в случае ничьей. Однако для этого необходимо, чтобы и в другом матче группы А англичане и словенцы не только не выявили победителя, но и забили меньше мячей.

Теперь в группе А лидирует Швейцария (4 очка), по 2 очка имеют Украина и Англия, 1 – Словения. Лидерами группы В есть Сербия (4 очка) и Испания (3). Дальше идут Франция (2 очка) и Турция (1).