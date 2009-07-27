Гендиректор «Шахтера» назвал сумму, на которой у Ахметова сдадут нервы
15:04, 27 июля 2009Футбол 2012
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Уйдет ли Чигиринский в «Барселону»?
|Сергей Палкин
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор клуба Сергей ПАЛКИН.
«Сейчас идет процесс переговоров не в активном стиле, но все же идет», - сказал он.
На вопрос, насколько правдива информация, что «Барселона» предложила за Д.ЧИГРИНСКОГО 30 млн. евро, С.ПАЛКИН ответил: «Я думаю, если бы предлагали 30 миллионов, нервы у нашего президента (ФК «Шахтер» Рината АХМЕТОВА - УНИАН) не выдержали бы».
«Предлагают не 30 миллионов, немного меньше», - заключил гендиректор «Шахтера».
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