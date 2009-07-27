«Турецкие авиалинии» открыли прямое соединение Стамбул-Львов

Авиакомпания «Турецкие авиалинии» с сегодняшнего дня открывает прямое соединение Стамбул-Львов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Комментируя это событие, Львовский городской председатель Андрей САДОВОЙ отметил, что каждое открытие нового рейса - это оживление в связях двух стран и новые возможности для сотрудничества. “Львов имеет позитивный опыт работы с турецкими компаниями, а львовяне с радостью отдыхают в Турции. На протяжении будущих нескольких лет мы надеемся на настоящий авиа-бум во Львове, ведь Львов обязан соединить Западную Украину с самыми разнообразными уголками мира”, - сказал мэр.

Как сообщалось, с 31 марта 2009 года ежедневные рейсы со Львова в Мюнхен открыл немецкий авиаперевозчик «Lufthansa» - один из ведущих в Европе. Авиакомпания «Карпаейр», используя авиа-узел в румынском городе Тимишуара, соединяет Львов с большинством итальянских городов, немецкими Дюссельдорф, Мюнхен и Дрезден, греческими Афинами, а с прошлого года - с Салониками. Прямые рейсы со Львова выполняет польский «LOT» и Австрийские авиалинии. Международные рейсы из Львова осуществляют и украинские авиакомпании «МАУ» и «Аэросвит», а также местная авиакомпания «Львовские авиалинии».

На протяжении двух прошлых лет количество туристов во Львов выросло на 40%. Состоянием на сегодня, со Львова осуществляется 15 международных авиарейсов.