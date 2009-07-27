Каллен рассказал о билетах на Евро-2012

Представитель Европейского футбольного союза (УЕФА) обсудил с польскими и украинскими организаторами финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года вопросы дистрибуции и стоимости билетов на матчи чемпионата.

Как сообщили УНИАН в компании PL.2012, которая координирует подготовку Польши к проведению чемпионата, во встрече с директором оргкомитета УЕФА по Евро-2012 Мартином КАЛЛЕНОМ в конце прошлой недели приняли участие руководитель польского оргкомитета Евро-2012 Адам ОЛКОВИЧ и директор Евро-2012 в Украине Маркиян ЛУБКИВСКИЙ.

Стороны обсудили технические вопросы, в частности, печатание билетов и их защиту от подделок.

Во время встречи также были представлены рабочие версии логотипа Евро-2012 и официальные униформы организаторов чемпионата, на разработку которых сейчас претендуют три фирмы, среди них польская Bytom. Другие два претендента, вышедшие в финальный этап тендера, португальская Isilda Pelicano и немецкая Rene Lezard.

PL.2012 сообщила, что стороны договорились ежемесячно проводить встречи директоров Евро-2012. Следующая встреча состоится 7 августа в Киеве.