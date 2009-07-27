Добкин назвал координатора подготовки Харькова к Евро-2012

Владелец группы DCH и президент футбольного клуба «Металлист» Александр ЯРОСЛАВСКИЙ назначен координатором подготовки Харькова к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщили УНИАН в Харьковском городском совете, соответствующее заявление сделал на прошедшем в Харькове рабочем совещании по вопросам подготовки к Евро-2012 мэр города Михаил ДОБКИН.

В сообщении указывается, что данным документом власти Харькова выполняют поручение вице-премьер-министр Украины Ивана ВАСЮНИКА, который указал руководителям всех принимающих городов Евро-2012 на необходимость назначить уполномоченных представителей, с которыми правительство сможет контактировать по вопросам подготовки конкретного региона к предстоящему континентальному первенству по футболу.

Харьковские власти обратились с просьбой выполнить обозначенные функции к А.ЯРОСЛАВСКОМУ, который является генеральным инвестором подготовки города к Евро-2012. За его средства, как уже сообщалось ранее, в настоящее время проводится реконструкция Международного аэропорта «Харьков», завершаются работы по реконструкции ОСК «Металлист» и благоустройству прилегающих к стадиону улиц, а также модернизирована в соответствии с требованиями УЕФА учебно-тренировочная база ФК «Металлист» и построена детско-юношеская футбольная академия, являющаяся частью инфраструктуры к Евро-2012 для размещения СМИ и технического персонала. Таким образом, официальным представителем Харькова, уполномоченным контактировать с правительственными структурами по подготовке Харькова к Евро-2012, отныне будет частный инвестор, который ранее уже выполнял эту функцию де-факто.

Как сообщалось, 24 июля И.ВАСЮНИК после выездного заседания по подготовке инфраструктуры принимающих чемпионат городов назвал Харьков «модельной территорией в плане организации и управления подготовкой к Евро-2012». Он отметил прагматичность работы харьковской команды, которая практически все объекты будущего чемпионата реализует с опережением графика. «Прежде всего, мы видим здесь полную мобилизацию, солидарность и понимание всех ветвей власти - областной администрации, областного совета, мэрии, а также инвестора - господина ЯРОСЛАВСКОГО. Считаю, что это является залогом успеха и прогресса Харькова», - сказал И.ВАСЮНИК.