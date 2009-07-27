Харькову для ЧЕ-12 не хватает более тысячи 5*-х номеров в гостиницах

Гостиничному комплексу Харькова не хватает 1019 пятизвездочных номеров, необходимых для приема участников и гостей финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам Харьковский городской председатель Михаил ДОБКИН.

Он отметил, что Харьков уже подписал с официальным туроператором Евро-2012 компанией TUI Travel PLC договора на 3 тыс. 580 мест вместо 2 тыс. 765 номеров, которые требовала УЕФА. То есть общий профицит составляет 871 номер. В то же время в Харькове пока нет ни одной пятизвездочной гостиницы. Согласно требованиям УЕФА, Харьков должен располагать 1 тыс. 240 номерами категории "5 звезд". Сейчас у властей имеются гарантии на строительство лишь 221 номера.

В связи с этим М.ДОБКИН подчеркнул, что городские власти сейчас проводят переговоры с владельцами харьковских гостиниц о возможности повышения уровня комфорта и соответственно категорийности в некоторых из них: с 4-х «звезд» до 5, а с 3-х до 4-х.