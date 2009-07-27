Мэры принимающих городов предлагают табу на необдуманные высказывания о Евро-2012

Мэры городов, которые будут принимать финальные игры чемпионата Европы по футболу 2012 года, призвали все политические силы и общественные организации наложить табу на любые необдуманные высказывания о проведении в Украине матчей Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении, подписанном участниками совещания по вопросам проведения и подготовки в Украине финального турнира Евро-2012. Совещание состоялось в Харькове на прошлой неделе.

Авторы заявления высказывают надежду на сдержанное поведение и объективные комментарии политиками темы Евро-2012.

Также участники совещания «высказали твердое намерение относительно дальнейшего сотрудничества между всеми ветвями власти, органами местного самоуправления, министерствами и ведомствами, Федерацией футбола Украины, что является самой главной гарантией общего успеха».

Заявление подписали городские председатели Харькова - Михаил ДОБКИН, Львова – Андрей САДОВЫЙ, Донецка – Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО, первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, а также руководители областных советов и облгосадминистраций этих регионов.