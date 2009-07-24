Турецкий ”Фенербахче” предложил контракт Андрею Шевченко

Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" предлагает контракт украинскому форварду Андрею ШЕВЧЕНКО.

Об этом со ссылкой на британскую газету The Times сообщает РИА «Новости».

У А.ШЕВЧЕНКО еще год будет действовать контракт с английским "Челси", однако велика вероятность того, что вскоре украинец сменит команду.

Финансовая сторона предложения, которое сделало руководство "Фенербахче", не раскрывается. При этом Times отмечает, что интерес к А.ШЕВЧЕНКО также проявляли итальянская "Рома" и французский "Монако", но зарплата украинца оказалась им не по карману.

Ранее об интересе к форварду заявил президент киевского "Динамо" Игорь СУРКИС. В прошлом сезоне А.ШЕВЧЕНКО выступал за итальянский "Милан" на правах аренды.

Новый наставник "Челси" Карло АНЧЕЛОТТИ накануне сказал, что А.ШЕВЧЕНКО останется игроком его команды до 31 августа, а затем будет принято совместное решение о дальнейшей судьбе футболиста.