Эксперты УЕФА 31 июля проверят состояние аэропортов городов - претендентов

Эксперты УЕФА 31 июля проверят состояние и реалистичность планов подготовки аэропортов четырех украинских городов - претендентов на проведение финальных матчей чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК во время семинара-совещания по вопросам подготовки инфраструктуры принимающих мост.

По его словам, инспекторы Европейского футбольного союза также оценят схемы финансирования строительства и реконструкции аэропортов и профессиональность команд, которые осуществляют руководство работами.

После этого украинские города будут отчитываться о готовности гостиничного хозяйства – 31 августа и 30 ноября – о состоянии стадионов.

Как сообщал УНИАН, Исполком УЕФА 13 мая на заседании в Бухаресте определил города, в которых пройдут матчи финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу. В Польше городами-хозяевами определены Варшава, Познань, Вроцлав и Гданьск.

Среди украинских городов названы Киев, Донецк, Львов и Харьков. Вместе с тем украинским городам до 30 ноября нужно выполнить ряд условий, выдвинутых УЕФА, для окончательного утверждения их хозяевами матчей турнира.