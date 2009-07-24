Васюник: на Харьковщине Евро-2012 стало детищем всей громады

На Харьковщине проект по Евро-2012 удалось сделать общим детищем всей громады - практически без конфликтов состоялось освобождение территорий вокруг стадиона, чего не скажешь о других принимающих городах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом сказал вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК в своем выступлении на выездном заседании из подготовки инфраструктуры принимающих мост.

Он подчеркнул, что все принимающие города сейчас находятся "в одной лодке", делают одно общее дело. И.ВАСЮНИК напомнил, что до решающей инспекции специалистов УЕФА времени осталось совсем немного, потому необходимо собраться с силами и завершить все в срок.

Кроме того, вице-премьер поблагодарил руководство Харьковской области и города за то, что чиновники показали командную работу, и особенно за то, что было сделано после 13 мая, когда УЕФА определил 4 основных города. По его словам, результаты работы в Харькове произвели очень сильное впечатление на экспертов УЕФА. Более того, речь идет не только о спортивных объектах, но и об инфраструктуре вокруг стадиона.

Если в каком-то городе дела идут плохо, подчеркнул И.ВАСЮНИК, то это, в первую очередь, свидетельство непрофессионализма команды, которая работает над реализацией этого проекта.

Вице-премьер отметил, что подобные нынешнему семинары-совещания, будут проходить во всех принимающих городах. Их важнейшим заданиям он назвал определение меры ответственности всех задействованных структур по отведенным им секторам.

В свою очередь, заместитель главы облгосадминистрации, первый вице-президент Федерации футбола Украины Сергей СТОРОЖЕНКО также подтвердил, что на Харьковщине удалось создать микроклимат, в котором работает единственная команда. Заместитель председателя ОГА выразил уверенность, что область справится с теми задачами, которые должна решить при подготовке к чемпионату.

В то же время, С.СТОРОЖЕНКО обратил внимание участников на глобальную проблему, которую придется решать практически всем принимающим городам, - электроснабжение. По его словам, Харьковщине до 2012 года необходимо провести работ на 700 млн. грн. по строительству электроподстанций.

Подводя итоги выступления, С.СТОРОЖЕНКО отметил, что для жителей Харьковщины принципиально важна формула "4Х4". Он подчеркнул, что если "вылетает" один город, то возможность проведения чемпионата теряют все.