Добкин обещает сделать так, чтобы Евро-2012 в Украине признали лучшим

Харьковский городской председатель Михаил ДОБКИН обещает сделать все для того, чтобы УЕФА смог признать проведение Евро-2012 в Украине лучше предыдущего турнира 2008-го года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, об этом он заявил на совещании по подготовки объектов инфраструктуры городов к проведению Евро-2012.

По словам М.ДОБКИНА, все достижения и успехи в Харькове стали возможны только благодаря объединению городской, областной власти и стратегического инвестора.

Мэр подчеркнул, что территориальная община, невзирая на сложности и неудобства, которые возникают при подготовке, кропотливо работает над выполнением всех требований УЕФА к городам-участникам. Причем, заметил он, сегодня города-претенденты перестали быть конкурентами, а стали членами одной команды.

“Сегодня мы играем в футболках одного цвета – в футболках сборной Украины. И мы работаем над тем, как сделать Чемпионат таким, чтобы организаторы УЕФА по праву могли сказать, что он лучше, чем предыдущий”, - сказал М.ДОБКИН.