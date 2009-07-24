В Харькове проходит всеукраинское совещание по вопросам подготовки к ЧЕ-12

В Харькове началось выездное заседание по вопросам подготовки инфраструктуры принимающих городов Украины к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, заседание происходит под председательством вице-премьер-министра Украины Ивана ВАСЮНИКА.

В частности, запланировано совещание, на котором будет рассматриваться состояние реализации задач и мероприятий Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финала Евро-2012.

В заседании принимают участие заместители министров, президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС, заместители председателей облгосадминистраций, председатели областных советов, мэры городов, принимающих матчи финальной части Евро-2012, президент компании DCH (главного инвестора-застройщика харьковских объектов к чемпионату) Александр ЯРОСЛАВСКИЙ и другие.

Как ожидается, гости ознакомятся с ходом реконструкции международного аэропорта "Харьков", учебного спортивно-тренировочного центра футбольного клуба "Металлист", общежитий Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого, осмотрят стадион "Металлист" и ход строительства гостиницы "Місто".