Харьков поделится опытом подготовки инфраструктуры

Завтра, 24 июля, в Харькове пройдет выездное заседание по подготовке инфраструктуры принимающих городов Украины к проведению финальной части Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, заседание пройдет под председательством вице-премьер-министра Украины Ивана ВАСЮНИКА.

Среди участников мероприятия также будут президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС, президент Компании DCH, главного инвестора подготовки Харькова Александр ЯРОСЛАВСКИЙ, председатели областных советов Донецкой и Харьковской областей, мэры принимающих матчи Евро-2012 городов, а также заместители министров и другие ответственные лица.

Планом проведения выездного заседания предусматривается обзор реконструкции Международного аэропорта "Харьков", спорткомплекса "Металлист" и Футбольной академии.

После этого запланировано совещание по вопросам подготовки инфраструктуры принимающих городов Украины к Евро-2012 и ознакомление с ходом реконструкции учебного спортивно-тренировочного центра ФК "Металлист".

Участникам мероприятия также покажут ход строительства пятизвездочной гостиницы "Мисто" и предложат осмотреть реконструкцию и строительство общежитий Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого. За результатами будет проведено совещание по вопросам подготовки объектов размещения.