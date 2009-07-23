Шевляк: новая программа по Евро-2012 упорядочит и усилит подготовку

Изменения к Государственной целевой программе по Евро-2012 упорядочивают и усиливают подготовку Украины к турниру, а также являются своевременным и нужным шагом, поскольку уже 30 июля необходимо предоставить первые гарантии УЕФА.

Как сообщили УНИАН в Информационном центре «Украина – 2012», об этом сказал директор Координационного бюро по Евро-2012 Кабинета министров Илья ШЕВЛЯК, комментируя изменения, внесенные правительством 22 июля.

По словам И.ШЕВЛЯКА, авторы изменений исходили из того, что необходимо усилить четыре города, в настоящее время находящиеся на испытательном сроке, а с другой стороны, необходимо уменьшить общие расходы на фоне экономического кризиса.

Именно это, по его мнению, удалось достигнуть, поэтому он считает конечный вариант хорошо сбалансированным и учитывающим все возможные позиции.

И.ШЕВЛЯК сообщил, что в новой программе предусмотрены государственные средства на стадионы во Львове и Харькове, чего не было в предыдущей программе, и это поможет сохранить темпы строительства данных арен. Также предусмотрены средства на аэропорты во Львове и Донецке.

Как заметил директор бюро, это не отменяет попыток найти инвесторов, но чтобы не терять драгоценное время, государство финансово поддерживает их реконструкцию.

Кроме этого, по словам руководителя Координационного бюро, программа стимулирует строительство гостиниц, поскольку предусматривает возмещение инвесторам процентов по кредитам.

Сэкономить бюджетные средства правительству удалось главным образом за счет уменьшения расходов на Одессу и Днепропетровск. Однако отдельные проекты для этих городов, отметил И.ШЕВЛЯК, остались. Он добавил, что речь идет главным образом о реконструкции дорог.

В целом, по мнению И.ШЕВЛЯКА, с принятием изменений программа подготовки Украины к Евро-2012 приобрела более четкие акценты. «Изменения упорядочивают и усиливают подготовку, поскольку определены необходимые объемы финансирования по всем важным направлениям», - сказал директор Координационного бюро.

Как сообщал УНИАН, 22 июля на заседании правительства были утверждены изменения к Государственной целевой программе подготовки к проведению Евро-2012 в Украине.

По новой программе объем финансирования организации турнира на следующие годы составляет свыше 126 млрд. грн. При этом из государственного бюджета на мероприятия по Евро-2012 будет выделено почти 33 млрд. грн, из местных бюджетов - 6 млрд. грн, остальные, свыше 86 млрд. грн. правительство планирует привлечь из других источников, в частности, инвестиций.

В этом году из государственной казны на подготовку к чемпионату будет выделено 6 млрд. грн.