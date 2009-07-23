В Харькове определили больницы для предоставления медпомощи на ЧЕ-12

Исполнительный комитет Харьковского городского совета принял решение о мероприятиях по организации медицинского обеспечения во время Евро-2012, согласно с которым базовым учреждением, что будет обеспечивать круглосуточное медицинское обслуживание гостей и участников турнира, определена больница скорой неотложной медицинской помощи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета, к тому же эта больница вместе с городской клинической больницей №17 будут обеспечивать обслуживание лиц, которые охраняются государством, и VIP-лиц.

Исполком также утвердил городской план мероприятий медицинского реагирования и медицинского обеспечения, целью которого является предоставление медицинских услуг на всех объектах, определенных в городской целевой программе подготовки и проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу (стадион, фан-зоны, объекты размещения, тренировочные базы, транспортные объекты, базовые и вспомогательные больницы).

Кроме того, согласно решению предусматривается создание Центра медицинской координации, который даст возможность эффективно координировать действия базовых и вспомогательных заведений здравоохранения, бригад скорой медицинской помощи, медицинских пунктов на стадионе и объектах размещения, а также концентрировать информацию в целом по городу относительно состояния уровня предоставления медицинской помощи во время подготовки и проведения Евро-2012 в Харькове.