Игроков ”Металлиста” штрафуют на 25% зарплаты за получение ”красной” карточки

11:48, 23 июля 2009
Футбол 2012
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Информация харьковских СМИ

За "красную" карточку – четверть зарплаты, за нецензурную брань – сто долларов – такие штрафы платят игроки харьковского ФК "Металлист".

Корреспондент ИА "МОСТ-Харьков" сфотографировал на тренировочной базе ФК "Металлист" в поселке Высокий перечень штрафов для игроков команды.

Согласно этому документу, за нарушение спортивного режима игроков штрафуют на 50% заработной платы, пропуск тренировки без уважительной причины наказывается 15% зарплаты, а один день опоздания на учебно-тренировочный сбор стоит 1000 долларов.

Основываясь на этом перечне, ИА "МОСТ-Харьков" отмечает, что за желтую карточку в игре 1 тура Чемпионата Премьер-лиги с киевской "Оболонью" игрок "Металлиста" Северин ГАНЦАРЧИК возможно был оштрафован на 5% от зарплаты.

Такой вывод можно сделать, если изучить таблицу штрафов за июль, которая вывешена на тренировочной базе ФК "Металлист".

Напротив, фамилии С.ГАНЦАРЧИКА 19 июля стоят цифры 11 и 6. В соответствии с вывешенным рядом списком штрафов, цифра 11 обозначает штраф на 100 долларов за несоответствие указанной экипировки на игре или тренировке. А цифра 6 – желтая карточка в игре (неспортивное поведение, откидка мяча, разговоры с арбитром и т.д.) – наказывается штрафом 5% от зарплаты.

19 июля С.ГАНЦАРЧИК получил желтую карточку в игре с киевской "Оболонью".

Также в таблице цифры, которые возможно обозначают штрафы, проставлены 17 июля напротив фамилий Папы и Зезе.

У Папы стоит цифра восемь, - если предположить, что речь идёт о штрафах, то в таблице этому номеру соответствует такое нарушение, как "приезд на базу после прибытия командного автобуса" (100 долларов).

Напротив фамилии Зезе стоит цифра 12 – если это номер из списка штрафов, то Зезе 17 июля, возможно, был оштрафован на 100 долларов "за отказ выполнить указания докторов, игнорирование медицинских мероприятий".

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