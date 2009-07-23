Вице-мэр: успехи Харькова на пути к Евро - в сотрудничестве с предпринимателями

Важным фактором, который предопределяет успех подготовки Харькова к Евро-2012 есть сотрудничество с предпринимателями, с которыми городской власти удалось установить нормальные деловые отношения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета, об этом сказал

вице-мэр Александр КРИВЦОВ во время круглого стола "Евро-2012: опыт Харькова, всеукраинские перспективы внедрения".

По словам О.КРИВЦОВА, государство уже задолжало Харькову в целом около 300 млн. грн., которые планировали потратить на подготовку города к Евро. «Мы не получили деньги на медицину, на стадион, на взлетно-посадочную полосу и рулежную часть аэропорта, мы не получили денег на дороги», - заметил он.

В таких условиях городской власти приходится работать с огромным количеством бизнесменов, которые помогают решать проблемы с финансированием. По словам чиновника, это и главный инвестор Александр ЯРОСЛАВСКИЙ, и другие предприниматели, задействованные в том числе в решении одной из главных задач – строительстве и реконструкции гостиниц, повышении их разрядности.

«В каком нормальном государстве улицы строят частные инвесторы? – удивляется вице-мэр. – А у нас строят. И спасибо им за это».