Губернатор Донбасса: наибольшей проблемой по Евро-2012 является аеровозал

Наибольшей проблемой в рамках подготовки Донбасса к Евро-2012 является строительство нового аэровокзального комплекса Донецкого международного аэропорта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, об этом сказал председатель ОГА Владимир ЛОГВИНЕНКО во время пресс-конференции.

Относительно подготовки к Евро-2012, отметил он, руководство области выделяет две проблемы: аэровокзал и гостиничный комплекс. Однако если с количеством номеров УЕФА пошло на уступки, прибавил губернатор, то решение вопросов аэрокомплекса только в процессе.

По словам руководителя региона, на сегодня государственным бюджетом выделено около 40 млн. грн. на оборудование взлетно-посадочной полосы. “Вопрос же строительства нового, или реконструкции существующего аэровокзального комплекса пока остается открытым”, - заметил В.ЛОГВИНЕНКО .

Как сообщалось, ранее трижды объявляемые конкурсы по выбору инвестора строительства аэровокзала Донецкого международного аэропорта были отменены из-за отсутствия заявок желающих принять в них участие. По мнению руководителей области и города, если частного инвестора не удастся привлечь, то финансирование работ должно проводиться из средств госбюджета.