Украинские милиционеры - самые сильные в мире по мини-футболу

Сборная команда Украины во второй раз подряд стала чемпионом мира по мини-футболу среди полицейских. Чемпионат завершился в Новой Зеландии.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил отец одного из игроков украинской сборной Александра ЕЛШАНСКОГО – председатель Федерации футзала города Сумы Александр ЕЛШАНСКИЙ (старший).

По его словам, в первый игровой день украинцы с одинаковым счетом 7:0 выиграли у первой и второй команды организаторов турнира (WISPA-1 и WISPA-2), а с россиянами украинцы обменялись меткими ударами (ничья – 1:1).

На следующий день команда Украины выиграла у команд Киева (4:1), Китая (3:0), Бразилии (5:1) и второй командой хозяев (2:1).

Преодолев это сито полуфиналов, в решающем матче турнира украинцы провели два сухих мяча в ворота первой команды Новой Зеландии и победили со счетом 2:0.

А.ЕЛШАНСКИЙ (младший) в этом году окончил Харьковский университет внутренних дел и в звании лейтенанта милиции приступил к службе в Главном управлении МВД Украины в Сумской области