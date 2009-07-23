Первые 7 львовян получили карточки малого приграничного движения

Первые семь украинцев 21 июля во Львове получили карточки участников малого приграничного движения с Польшей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра Украины Ивана ВАСЮНИКА, эти документы львовянам официально вручил министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ в присутствии И.ВАСЮНИКА и его польского коллеги Гжегожа СХЕТИНЫ.

Украинский вице-премьер назвал сегодняшнее событие позитивным примером украинско-польского стратегического партнерства. «Сегодня мы вводим в действие Соглашение о малом приграничном движении, чем на практике доказываем взаимную заботу об интересах обоих наших народов, многих тысяч граждан Украины и Польши», - сказал И.ВАСЮНИК.

Он также отметил, что Украина ставит перед собой амбициозное задание - до 2012 года добиться введения безвизового режима со странами Европейского Союза.

В свою очередь, Р.СИКОРСКИЙ заверил украинских коллег, что если бы все зависело от Польши, то между ней и Украиной уже действовал бы безвизовый режим. Он также добавил, что Польша постоянно лоббирует в ЕС вопрос полной либерализации визового режима Украины со странами ЕС.

Напомним, Соглашение о малом приграничном движении между Украиной и Польшей вступило в силу 1 июля 2009 года.