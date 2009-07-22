Польские министры ознакомились со строительством стадиона во Львове

Сегодня во Львове делегация польских высокопоставленных должностных лиц во главе с вице-премьер-министром Республики Польша Гжегожофом Схетиной ознакомились с процессом строительства евроарены и подготовкой Львова к чемпионату Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, в город также прибыл вице-премьер-министр Украины Иван Васюник.

На строительной площадке польские правительственные чиновники увидели, как проходит строительство. Здесь им рассказали об основных характеристиках будущего строения.

Представители Польши отметили высокий уровень подготовки Львова к Евро-2012 и отметили, что будут делать все, чтобы быть достойными партнерами в этом мероприятии.

Также на встрече украинские и польские должностные лица пришли к согласию, что проект «Евро-2012» ставит амбициозные задачи как перед Польшей, так и Украиной. Поэтому каждый должен приложиться, чтобы провести еврочемпионат на должном уровни.

Кроме этого, в рамках приезда польской делегации, открыто малое пограничное движение, которое дает возможность жителям 30 – км. зоны возле границы получить безвизовый режим. Первые семеро жителей получили свои карточки сегодня.